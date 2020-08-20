【瑞通推介】小米再創兩年高　資金續追貼價牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局公布7月議息紀錄，委員們憂慮疫情持續嚴重影響經濟活動及就業。道指隔晚先升後回，收報27,692點，跌85點或0.3%。

恒指周三(19日)收報25,178點，跌188點或0.7%，盤中守兩萬五關。周四(20日)早段再跌逾500點，回落至24,700點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,000萬元，反映投資者預期港股將重拾升勢。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

將成為恒指成份股的小米集團連日向上，周三曾飆6.38%，高見18.34元的兩年高位，收報17.82元，升3.3%。股份已連升6個交易日，累漲逾18%，並連續兩日收市企穩在17元的招股價之上，14日RSI進入超買水平。有券商指隨着華為進一步被美國限制，看好小米在內地智能手機市場份額將會有強勁增長。另小米將於下周三(26日)公布中期業績。股份周四早段先好淡爭持，18元得而復失，其後再重拾升勢，最多升3.5%，再創逾兩年高位18.46元。周三有近1,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾210萬元淨流入。

另一隻恒指新貴阿里巴巴周三收升1.3%於255.4元。阿里於周四公布截至6月底的首財季業績，各大行的預期好淡不一，預期非通用會計準則純利按年升幅介乎2.2至29%。另阿里旗下螞蟻集團有傳最快月內向聯交所遞交上市申請。阿里績前偏軟，下試250元，跌幅逾1%。周三有近1,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄逾20萬元淨流入。周四早段其好淡倉同樣有資金留意。

友邦保險半年少賺34.5%至21.97億美元，新業務價值按年跌37%至14.1億美元。該股周三先升後回，收報74.6元，下跌0.4%。周四早段跌勢未止，跌逾4%，低見於71.4元，連失10天、50天和250天線，暫連跌3個交易日。周三有近10萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾310萬元淨流入。

香港交易所上半年純利52.33億元，按年升0.5%，創半年度新高，有券商看好港股本季交投續強。該股周三績後曾重上380元，惟其後轉跌，收報373.6元，跌1.43%。周四早段再跌約2%，低見366元。周三分別有超過2,300萬元和逾240萬元淨流入其好倉和淡倉。

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