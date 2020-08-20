港元拆息︰1個月升至0.231厘
2020年08月20日 11:32
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.051厘；1星期升至0.12厘；與樓按相關的1個月微升至0.231厘；3個月企0.44厘水平。
20/8/2020
隔夜 0.05125厘
1星期 0.12071厘
2星期 0.16911厘
1個月 0.23143厘
2個月 0.34429厘
3個月 0.44286厘
6個月 0.64946厘
12個月 0.89500厘
19/8/2020
隔夜 0.05643厘
1星期 0.11946厘
2星期 0.16518厘
1個月 0.23071厘
2個月 0.34429厘
3個月 0.44429厘
6個月 0.64946厘
12個月 0.89571厘
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