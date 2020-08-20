聯想擬推全球首款摺疊屏PC

全球首款摺疊屏電腦即將面世，據聯想於官方社交平台公布ThinkPadX1 Fold將於內地推出，並有可能於9、10月正式對外發布。

該首款摺疊筆記本重量僅999克，將採用柔性OLED顯示屏，顯示屏可多方向、多角度自由切換。在展開的狀態下，該產品是一台13.3英吋的觸控平板電腦，摺疊後則變成9.6英吋的筆記本電腦。

聯想智能設備業務戰略技術創新中心技術院士稱，確保屏幕在系統中表現的可靠性是研發中較為突出的技術難點，目前產品系統已通過大部分ThinkPad標準測試。

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