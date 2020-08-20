【全球攬炒】WTO：次季全球貨物貿易指數創新低

世界貿易組織(WTO)周三(19日)公布第二季貨物貿易指數創歷史新低，顯示全球貿易受新冠肺炎疫情重創。不過，其他指標表明第三季將出現局部回升，惟在不確定因素下，料不太可能實現V形復甦。

WTO貨物貿易指數(Goods Trade Barometer)第二季報84.46，是2007年有紀錄以來最低，顯示增長趨勢走軟。該指數預示未來數月貿易走向，基準為100，高於或低於100，代表下一季增長高於或低於中期趨勢。

WTO稱，新冠肺炎帶來重大經濟傷害，意味着原本預料2021年將能實現的強勁V形反彈，或許是過於樂觀的看法。無論從經濟和貿易政策、或公共衛生危機發展的角度來看，不確定性依然居高不下，L型復甦才是真實的前景。

WTO曾在4月預測，今年全球商品貿易將萎縮13至32%，2021年有望反彈21至24%。但6月時更新預測指，由於各國政府快速採取行動刺激經濟，展望或許沒預測般悲觀。

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