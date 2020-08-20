【高盛推介】小米連漲7日 購沽證精點
2020年08月20日 11:53
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團自上周三(12日)起開始連升，當中周三(19日)逆市升約3.4%。周四(20日)早段則低見17.64港元後隨即繼續逆市上升，高見18.46元，繼周三再創近兩年新高，暫時為連續第7日上升，累計至今升達20%。有券商指華為使用第三方晶片將降低其競爭力，並給予小米機會搶佔中國市場。該行重申小米「增持」評級，目標價20元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約690萬元。牛熊證方面，除了熊證於過去5個交易日皆錄得資金流入外，牛證於近日亦獲資金轉向部署，周二(18日)及周三共錄得約2,740萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約6個月的新上市小米購證(24428)，行使價19元，2021年2月22日到期，實際槓桿4.3倍。
價外的選擇可留意年期約5個月，屬少數高敏感度的小米購證(17291)，行使價23.88元，2021年1月22日到期，實際槓桿5.1倍。
投資者如計劃部署認沽證，可考慮以行使價15至18元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的小米沽證(19165)，行使價15.48元，2021年1月22日到期，實際槓桿4.5倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬貼牛的新上市小米牛證(60946)，收回價15.58元，行使價15.18元，換股比率50，槓桿比率6倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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