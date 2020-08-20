【高盛推介】小米連漲7日　購沽證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團自上周三(12日)起開始連升，當中周三(19日)逆市升約3.4%。周四(20日)早段則低見17.64港元後隨即繼續逆市上升，高見18.46元，繼周三再創近兩年新高，暫時為連續第7日上升，累計至今升達20%。有券商指華為使用第三方晶片將降低其競爭力，並給予小米機會搶佔中國市場。該行重申小米「增持」評級，目標價20元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約690萬元。牛熊證方面，除了熊證於過去5個交易日皆錄得資金流入外，牛證於近日亦獲資金轉向部署，周二(18日)及周三共錄得約2,740萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

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