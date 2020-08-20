中國經濟：LPR保持不變 分析料仍有下行空間

彭博經濟學家曲天石撰文表示，8月份中國1年期貸款市場報價利率(LPR)連續4個月維持不變，在經濟研究看來，這種狀況表明當局正在放緩寬鬆腳步，等待之前的利率下調轉化為企業融資成本的下降後再採取進一步的行動。

不過面對7月份不及市場預期的經濟活動，他認為，人民銀行近期內引導利率走低的可能性正在日益加大。因此繼續維持先前的預期，料1年期LPR年內還會再降20個基點，但同時也承認，人行繼續緩步放鬆的可能性也同樣存在。

從研究看來，由於需求依然落後於供給側的復甦腳步，當局依然傾向於進一步下調融資成本，8月17日國務院會議後發布的一份公告中說，要繼續引導貸款利率下行。曲又指，面對可能帶來意外傷害的中美關係的持續惡化，人行也有着力增強中國經濟韌性的必要。

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心周四(20日)公布，8月20日貸款市場報價利率(LPR)1年期維持3.85厘，5年期亦續在4.65厘，兩者皆符合預期。

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