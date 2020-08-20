新盤動向：緹山一周連沽3伙 套現逾2.54億
2020年08月20日 11:57
東網電視更多新聞短片
大額豪宅新盤交投暢旺。嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山再錄分層戶交易，最新售出2座6樓B室，實用面積為1,699方呎，屬三房連套房加兩個工作間設計，連車位成交價8,500萬港元，呎價50,029元。
連同日前售出的2座5樓A室及2座5樓B室，項目於不足1周內已錄3宗成交，涉及成交金額逾2.54億元。
嘉里發展執行董事朱葉培表示，未來將繼續推出單位，以回應市場需求。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！