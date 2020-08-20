滙豐聘請WeWork前高管負責全球房地產業務

財經媒體彭博獲得的一份備忘錄顯示，滙豐銀行聘請了WeWork前任高管魏杰，計劃擴大其全球房地產諮詢和投資銀行業務覆蓋率。報道指，滙豐銀行發言人證實了備忘錄的內容。

據報，魏杰下周開始在滙豐銀行擔任房地產業務全球負責人兼駐香港的董事總經理，推動大中華地區與東南亞之間的活動，並與EMEA房地產主管Christian Hepp進行跨地區合作。

魏杰曾任共享辦公室初創公司WeWork房地產策略和合作夥伴關係全球負責人，他加入WeWork前曾在高盛任職。

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