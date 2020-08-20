嘉里建設上半年純利按年大跌70%

期內收入39.18億元，按年跌65%。未計算投資物業公允價值之減少淨額及其相關稅項的影響前之股東應佔溢利合共11.06億元，按年少65%。溢利大幅減少，主要歸因於發展物業的銷售貢獻下跌，加上來自酒店資產的收入顯著減少。此降幅反映在前所未見的新冠肺炎疫情影響下，香港及內地作出相應的隔離和社會保障措施，造成不利市場的情況。集團確認投資物業公允價值之減少淨額及其相關稅項的影響合共3,200萬元。

香港物業部錄得收入15.37億元，按年跌53.57%；毛利則為8.52億元；香港已落成投資物業貢獻收入6.54億元。

至於內地物業部方面，收入23.81億元，按年減少70%，收入下跌歸因於已落成物業之銷售收入減少93%，以及租金及酒店業務的經常性收入減少28%。毛利亦下跌55%至15.43億元。集團來自內地已落成投資物業組合所錄得之收入為16.66億元，毛利則為13.21億元，收入及毛利分別減少9及8%。

集團指出，仍然看好香港業務的長遠前景，但基於目前業務受到干擾以及局勢高度不穩，集團會一如既往審慎理財，謹慎從事風險管理。

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