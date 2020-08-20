東亞銀行上半年減值損失29.02億元

期內淨利息收入減17.6%，至61.14億元；淨息差亦由1.90%，大幅收窄至1.59%。

受金融工具按市價計量的不利估值影響，集團的交易及對沖淨額，以及其他金融工具的淨表現下跌2.45億元，至4.20億元，另保險業務淨溢利亦減少3.06億元。整體而言，非利息收入減少15.1%，至23.60億元，而經營收入下跌16.9%，至84.74億元。

值得留意的是，在2020年上半年，該集團錄得位於馬來西亞營運的一所聯營公司之投資減值損失，金額為2.20億元。

客戶存款總額方面，上半年下跌3.7%，至5,525.58億元。儘管儲蓄存款有所增加，但未能抵銷活期存款和往來存款帳戶結餘減少28.28億元，以及定期存款減少353.20億元。

截至2020年6月30日的僱員人數為9,670人，半年減少176人。

香港業務方面，上半年東亞銀行香港的客戶貸款僅增加0.8%，至2,922.56億元，存款總額則下降4.2%，至4,110.62億元，而債券投資亦下跌2.7%，至1,202.66億元。

該行指，新冠肺炎帶來多方面影響，拖累香港業務的除稅前溢利降至14.14億元，包括需為已降級的貸款作足夠撥備，加上預期信貸損失模型中的經濟變量更新，以致減值損失由2019年同期的較低水平顯著上升。

而淨息差收窄，令淨利息收入下跌至31.04億元。由於金融市場波動，令該行及其保險附屬公司的債務和股權投資組合，錄得按市值計量的估值虧損，拖累非利息收入因而減少至16.48億元。基於上述因素，經營收入下跌至47.52億元。

至於中國業務，隨着人行於上半年持續下調貸款市場報價利率，淨息差收窄22點子。由於貸款結餘進一步下降及淨息差受壓，淨利息收入較去年下半年減少18.6%。此外，截至今年6月底的客戶存款減至1,337.87億元。

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