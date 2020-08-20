證監會：第二季對持牌機構進行74次現場視察

香港證監會發表第二季度報告，持牌機構及人士和註冊機構的總數為46,824，其中持牌機構的數目為3,109家，並對持牌機構進行了74次現場視察，以查核它們遵守相關監管規定的情況。

期內，證監會審閱82宗新上市申請，其中包括3宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。另外，認可了公開發售的41隻單位信託及互惠基金，包括28隻在香港註冊成立的基金，和24項非上市結構性投資產品。

該會在檢視各上市公司的披露情況時，根據其權力，就18宗個案發出指示以收集更多資料，及就1宗交易以書面形式闡述該會所關注的事項。

執法方面，對8家持牌機構及2名人士採取了紀律處分，涉及的罰款總額達6,750萬元。另在原訟法庭取得針對8名人士的取消資格令，因他們違反作為上市公司董事的職責。

值得留意的是，證監會因應股價及成交量的異動，提出了2,366項索取交易及帳戶紀錄的要求。

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