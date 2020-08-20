港股格局：溫天納料短線仍波動　避開有制裁風險股份

恒指周四(20日)急挫逾500點，資深投資銀行家溫天納表示，港股急跌受中美關係影響。周三美國宣布終止與香港的三項雙邊協議，主要針對稅務、中資公司、以至政府之間的合作，對投資者構成一定心理壓力，中美關係緊張令香港不斷受挑戰，投資者入市部署較謹慎。

從投資者角度來看，現時較適合中線部署，市場應考慮美國總統大選前後的局勢，特別是中美關係會否緩和。由於美國制裁名單不斷擴大，令投資者很容易觸碰地雷。早前強勢股份均是與科技相關，但現時美國制裁的企業包括科技龍頭股與具上升潛力的新經濟板塊，他勸喻投資者入市要有心理準備，股份短線波動大。

但他相信9月、10月時股市將會明朗化，因為美國總統大選形勢比較清晰，大選期間特朗普密鑼緊鼓，不會再密集推出令中美關係惡化的政策，投資者從現在到9月份入市前要視乎兩個因素，第一，是否早已在低位入市，有空間再進行策略性買入；第二，若未持有港股，要視乎能否承受股市短線震盪，而震盪有可能維持一個月左右。

投資者應計算及迴避風險，尤其是選擇一些不會觸碰到美國政策的股份。另外，周四凌晨美國宣布一些稅務、船務相關制裁政策，對航運和進出口公司存在影響，儘管香港生產不多，但出口貿易依然重要，情況不容忽視，市場需要時間消化政策，對舊經濟股的打擊相當大。

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