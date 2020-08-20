嘉華國際上半年純利增長67% 中期息7仙
2020年08月20日 12:29
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嘉華國際(00173)公布截至6月30日止上半年業績，股東應佔溢利約25.55億港元，按年增長67.5%，每股基本盈利81.77仙，派中期息每股7仙。
公司指出，在新冠肺炎疫情大流行以及地緣政治緊張局勢升溫所引致的市場不確定性下，集團將繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇，適當地補充土地儲備。
於今年下半年或2021年初，集團將會推出香港於嘉林邊道及長沙灣的新項目，以及中國東莞松山湖片區、蘇州及廣州花都的新項目，而已開售項目亦會加推單位，以滿足買家需求。
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