【專家點評】鄧聲興：長江基建上方阻力位為...

雖然14億元的不利影響屬於非現金性質，對集團現金流量及業務營運將不會產生較大影響。不過，長建出售Iberwind獲利約11億元正好抵銷大部份以上的不利影響。

另一方面，對於不時有聲音指長江集團撤資內地及香港，今次長建出售葡萄牙Iberwind正好可以反證，不論海外或香港內地項目均有機會是長江集團的買賣目標。長江集團從事任何交易，均就每個個案進行個別評估，一切視乎投資回報，是有買有賣的單純商業行為，與特定地方、國家無關。長建向上阻力位為45元，向下支持位為38元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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