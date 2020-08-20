地政總署收回屯門54幅私人農地　擬建公屋及教育設施

地政總署公布，根據《收回土地條例》(第124章)第4條及《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)第14條，在屯門第五十四區鄰近麒麟圍及礦山村工程範圍內將予收回的土地上，張貼收回土地公告，以興建公營房屋及教育設施。

政府將收回54幅私人農地，涉及面積約21,274.3平方米。上述土地將於公告張貼後3個月(即11月21日)歸還政府所有。

上述發展項目的土地平整及相關基建工程預計於今年內展開，2025年完成。公營房屋工程則預計於2027/2028年完成。

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