人民幣速遞：分析料人民幣將升至6.87水平

隨美元於周三(19日)晚間反彈，人民幣於周四(20日)上午重新回到6.92水平，截至中午12時35分，在岸人民幣(CNY)報6.9223兌每美元，較周三收市跌12點子；離岸人民幣(CNH)報6.9188。

豐業銀行策略師高奇指出，中美之間的緊張關係是人民幣升值的最大威脅。他認爲，美匯指數後續有可能下行至90水平附近，人民幣仍有上漲空間，預測會到6.87水平，取決於中美關係。

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