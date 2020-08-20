筲箕灣香島兩房減至925萬沽 持貨逾3年近乎平手走
2020年08月20日 13:22
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美聯冼晉毅表示，筲箕灣香島錄得本月首宗買賣。單位為2座中層E室，實用面積485方呎，兩房間隔，開放式廚房，叫價約990萬港元，議價後減價約65萬元或逾6%，以925萬元成交，實用呎價約19,072元。
買家為同區換樓客；原業主則於2017年2月以約916.1萬元購入，是次轉手帳面輕微獲利約8.9萬元，接近平手離場。
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