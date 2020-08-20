馬頭角Downtown 38累劈15%獲承租

香港置業黃焯銓表示，馬頭角Downtown 38低層L室，一房間隔，實用面積約309方呎，兩個月前以約1.7萬港元放租，其後主動減租至1.5萬元，吸引租客洽詢，議價後再進一步減至1.45萬元租出，累減2,500元或近15%，呎租約46.9元。

據悉，新租客為內地學生，心儀物業為全新樓，故睇樓1次即決定承租。業主於2019年1月以約499.95萬元購入上述單位，租金回報約3.5厘。

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