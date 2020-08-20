新冠肺炎：標普憂歐洲垃圾債違約率明年中將倍增

外媒報道，標普全球表示，歐洲垃圾級別公司債的違約率到2021年6月將增加一倍以上，因為新冠肺炎疫情爆發，導致信用質量出現有史以來最明顯的惡化。

標普基本情景預測，到2021年6月，投機級債券的12個月違約率將從今年6月的3.35%升至8.5%，相當於62家企業違約。在最好情況下，違約率可能只升至3.5%；在最差情況下，違約率有機會飆升到11.5%。

標普分析師稱，零售、消費產品、運輸和休閑等最可能受社交距離措施影響的行業，佔整體未償付歐洲投機級債務總額的39%。另有6%來自受油價崩跌打擊的能源和天然資源業。

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