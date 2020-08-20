傳DayDayCook已完成2000萬美元融資

據外媒報道，近期風波不斷的煮食平台日日煮(DayDayCook)，已完成2,000萬美元(約1.56億港元)的融資，由位於英國倫敦的Talis Capital領投，香港投資基金Ironfire Ventures亦有參與此輪融資。

Talis Capital管理合夥人Matus Maar相信，該公司以內容營商(content-to-commerce)的模式。

該公司早前曾傳最快第三季赴美上市。不過，其創辦人朱嘉盈因個人言論，惹來網民反彈，令其在社交平台上的專頁支持度急跌，由超過100萬讚好(like)跌至約90萬。

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