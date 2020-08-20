寶翠園套三房戶累劈350萬易手

美聯蘇振宇稱，西區寶翠園8座高層E室，實用面積約1,158方呎，套三房連工人套房間隔，屬屋苑內罕有優質大單位放盤，原先開價約3,500萬港元，最終叫價減約10%或350萬元，至約3,150萬元略低於市價約3至5%易手，呎價約27,202元。

原業主於2007年12月以約1,570萬元購入，是次轉售帳面獲利約1,580萬元，升值約101%。

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