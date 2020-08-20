東涌區3日錄12宗交易　映灣園兩房減價7%沽

中原陳旭明表示，東涌區成交暢旺，雖然日前颱風來襲，仍無阻買家入市，最近3日連錄12宗成交。其中映灣園7座高層C室，實用面積550方呎，兩房間隔，享山景，剛以681.2萬港元成交，呎價12,385元。

原業主於2010年以260萬元買入，最近交吉放賣，叫價730萬元，經買家連番議價後，最後減價48.8萬元或約7%沽出。新買家為區內客，留意映灣園兩房放盤已一段時間，購入上址作自住用途。

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