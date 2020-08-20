德國DAX指數下周一納Foodpanda母企　剔除Wirecard

德意志交易所公布，早前爆出會計醜聞的德國支付服務巨頭Wirecard將剔除出德國DAX 30指數，並由外賣平台Foodpanda母企德國外賣公司Delivery Hero取代，自下周一(24日)生效。

Delivery Hero首席執行官兼聯合創始人NiklasÖstberg指，Delivery Hero剛公布今年第二季的強勁財務業績，證明其戰略決策繼續帶來可觀收益。今次入選上述指數，是資本市場對平台的信任及認可。作為DAX 30指數的一部分，該公司將繼續擴大服務範圍，增強客戶體驗。

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