友邦：疫後專注本地客生意 香港市場新業務見復甦
2020年08月20日 14:06
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新冠肺炎疫情續拖累險企銷售，友邦保險(01299)上半年新業務價值(NBV)按年跌37%，創2010年上市以來最大跌幅，當中香港新業務價值更跌68%。集團區域首席執行官陳榮聲表示，仍對香港市場未來感樂觀，相信一旦疫情消退，以及封關措施解除，業務將會恢復，因為香港的保險產品及服務仍具有吸引力，市場對保險需求仍龐大。然而，管理層未有對下半年前景作預測。
陳表示，自2月起無內地客訪港投保，但集團改為專注本地客生意，透過開拓網上渠道方便客戶購買產品。集團2至6月約25%的銷售皆透過遙距投保方式完成，其他市場比例相若。首席財務總監鍾家富指出，香港市場新業務自6、7月開始見強勁復甦。
新上任的首席執行官兼總裁李源祥認為，各地雖實施封鎖措施，但中國內地、香港本地業務及越南、泰國等其他市場均見到增長。以內地為例，第二季仍錄按年正增長。
友邦旗下友邦人壽保險有限公司6月已獲得營業執照，並在上海正式揭牌，成為中國內地首家外資獨資人身保險公司。李稱，未來會開拓10至12個內地省市保險市場，目標省市包括四川、湖南及湖北等人口龐大的市場。
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