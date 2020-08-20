【亂世買金】天橋資本：貨幣大幅貶值　延續金價漲勢

美國對沖基金天橋資本(SkyBridge Capital)認為，在大規模貨幣貶值，以及對各國進一步刺激措施的預期推動下，黃金將延續破紀錄的上漲勢頭。

天橋資本聯席首席投資官Troy Gayeski稱，當考慮到貨幣貶值時，問題是美元將對哪些貨幣貶值，當環顧全球時，很難對替代貨幣感到興奮。因此，黃金是一種天然的替代貨幣。

他表示，黃金相對於石油或其他大宗商品而言相對充裕，但是自2011年9月上一次高峰以來，黃金的增幅不及貨幣供應量增長的水平。他相信，金價到今年底達到每安士2,100至2,200美元區間，並不令人驚訝。

Gayeski續指，推動金價上漲的將是大規模貨幣貶值，特別是在美國。

天橋資本管理資產73.5億美元，2011年曾一度退出黃金投資，但現在黃金佔其投資組合約3%，其中大部分是過去兩個月買入。

國際金價早前一度突破2,070美元，創歷史新高，儘管目前已大幅回落，最新企1,949美元。但隨着貨幣供應量增加，紙幣將失去價值，部分投資者仍看好黃金。

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