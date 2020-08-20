傳京東擬分拆京東健康明年在港上市

京東最新升0.7%，報280港元。

京東早前公布，高瓴資本(Hillhouse)已就京東健康B輪不可贖回優先股融資簽訂最終協議，高瓴資本預期投資總額超過8.3億美元(約64.7億港元)，料將於2020年第3季度完成。

京東第2季收入按年增34%至2,011億元人民幣(下同)，按Non-GAAP(非公認會計準則)計算，純利按年升66%至59億元。

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