傳京東擬分拆京東健康明年在港上市
2020年08月20日 14:21
東網電視更多新聞短片
據外電報道指出，京東(09618)計劃分拆京東健康在港上市，最快明年掛牌，集資10億美元(約78億港元)，並已委任美林、海通及瑞銀為上市負責行。
京東最新升0.7%，報280港元。
京東早前公布，高瓴資本(Hillhouse)已就京東健康B輪不可贖回優先股融資簽訂最終協議，高瓴資本預期投資總額超過8.3億美元(約64.7億港元)，料將於2020年第3季度完成。
京東第2季收入按年增34%至2,011億元人民幣(下同)，按Non-GAAP(非公認會計準則)計算，純利按年升66%至59億元。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！