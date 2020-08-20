黃國英發聲明 無組織任何網上投資群組
2020年08月20日 14:22
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黃國英
香港股票分析師協會及豐盛金融資產管理董事黃國英發出嚴正聲明，得悉有非該會關連人士，冒充該會會員之名，以「香港股票分析師協會 黃國英」，在網上不同平台開設投資群組，並提供虛假投資分析及建議。
香港股票分析師協會嚴正聲明，該會從沒有組織，亦沒有參與任何上述投資群組。
黃國英同時聲明，從未於WhatsApp、Telegram或其他平台等私人或公開的通訊提供投資建議。
對於相關冒充及涉嫌詐騙行為，該會將保留法律訴訟及索償之權利。
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