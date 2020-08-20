港貿中心單位減價195萬連租約售出

萊斯物業客戶經理葉偉雄表示，觀塘巧明街117號港貿中心單位，面積約773方呎，業主原開價928萬港元，減價195萬元，最終以約733萬元連租約成交，呎價約9,483元。單位現時呎租約27元，回報率約3.4厘。

原業主於2005年以130萬買入單位，持貨15年，帳面獲利603萬元離場，單位升值4.6倍。新買家為中藥行業，今次購入自用。

該單位樓底高9.7呎，大廈為新鴻基地產興建商廈，於1995年落成，設有電梯大堂。

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