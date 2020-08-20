九龍灣南豐商業中心單位賣600萬　呎價跌至5055元

九龍灣的商廈愈來愈受歡迎，成為不少投資者及用家的進駐目標。萊斯物業高級客戶董事歐陽富榮表示，位於九龍灣臨樂街19號南豐商業中心單位，面積約1,187方呎，以600萬港元成交，呎價約5,055元。原業主於2011年以474萬元購入，持貨9年，帳面獲利126萬元。

根據土地註冊處資料，南豐商業中心今年5及7月錄得兩宗成交，呎價約6,100至6,300元，最新成交價明顯下跌近兩成。相比去年12月的一宗成交，呎價約7,080元，跌幅高達28%。

根據資料顯示，同一棟大廈低層以售640萬售出，面積約1,020方呎，呎價約6,275，所以是次的呎價今年新低。

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