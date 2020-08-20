九龍城廣場重建850伙住宅 規劃署原則上不反對

中資財團持有的九龍城賈炳達道128號九龍城廣場，早前再向城市規會委員會提出重建住宅，提供850個單位，規劃署原則上不反對。

上述地盤面積約63,735方呎，擬重建為兩幢31層高商住大樓，包括5層地庫，住宅樓面478,011方呎，另設約95,602方呎商業樓面。

業主早於2018年首次提出重建住宅，惟當時缺乏實際措施解決臨時車位安排問題，最後未獲通過。去年捲土重來再提申請，提供臨時停車場的安排，冀解決相關問題。

不過，雖然規劃署原則上未有反對，但認為申請人未能證明相關臨時停車場安排是否可行，建議委員在審議時作出考慮。

此外，由寶庭重建發展的屯門藍地福亨村里蚊型住宅地，早前亦申請以0.54倍地積比率，興建15幢3層高、並以兩排連屋布局的住宅物業，總樓面約10,159方呎，提供15個單位。規劃署亦不予反對，預計周五(21日)有機會獲通過。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020