新股專輯：和鉑醫藥擬來港上市集資約31億元

尚未有盈利及收入生物科技企業上市陸續有來！內地生物製藥公司和鉑醫藥日前已向聯交所遞交上市申請，摩根士丹利、美銀及中信里昂證券為聯席保薦人。市傳集資約4億美元(約31.2億港元)。

據初步招股文件，該公司目前有11種研究藥物，其中4種已進入臨床階段，而核心產品特那西普用於治療乾眼症，並於8月在內地開展三期註冊試驗。

另一項核心產品巴托利單抗，正就用於6種疾病進行研究，其中治癒免疫性血小板減少症於3月已進入2/3期註冊臨床試驗。

該公司先後進行6次融資，引入新加坡主權財富基金GIC、聯想旗下的風險投資公司聯資本、奧博資本(OrbiMed)等為投資者。GIC及君聯資本分別持有上市前8.04%及10.4%股權。

截至6月底止上半年，和鉑醫藥虧損擴大至4,830.5萬美元，2019年同期蝕3,751.7萬美元；研發開支1,519.8萬美元，按年減少45.79%。由於與第三方合作，獲取技術、分子許可費用，錄得607萬美元收入，按年勁升9.91倍。

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