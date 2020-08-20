帝御‧金灣周六推售168伙　暫錄約1.1萬票登記

上車新盤認購反應保持踴躍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣收票反應理想，暫錄約1.1萬張入票，當中佔約246張為代理入票，明午將截止接受登記，有信心本周六推售168伙可以沽清。因應市場需求，該盤有機會於下周以招標形式推售部分特色單位。

他又稱，項目用料講究，所有單位均配備意大利知名品牌廚櫃及電器等廚房設施，買家更可因應個別喜好，自行選擇不同色系的廚櫃面板。發展商特別邀請藝人伍樂怡出席記者會，親身試用上述品牌爐具等設施烹調食物。

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