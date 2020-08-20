政府減辣無效　荃灣地舖蝕近500萬元易手

政府的非住宅物業減辣措施無效，市場即時再錄舖位損手買賣。消息人士透露，荃灣鱟地坊地舖以約2,280萬元沽出，原業主持貨4年帳面蝕470萬元。

香港金融管理局周三(19日)公布，非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調10個百分點，一般個案的上限由四成上調至五成。

上述舖位為鱟地坊華成樓B座地下B1舖，建築面積約1,000方呎，實用面積約719方呎，門面闊約9呎，深約70呎，原業主叫價2,800萬元。租客為食肆，月租金約8萬元，租期至2021年4月，以最新成交價計算，租金回報率約4.2%。原業主於2016年12月中以2,750萬元買入。

另外，港島西環皇后大道西一個實用面積約1,300方呎連入則閣樓的地舖，以約2,000萬元易手，較叫價低約500萬元或約20%，料為新措施後首宗舖位成交。

市場人士透露，該舖位為皇后大道西420至424號(近水街)冠華大廈地下B舖連入則閣樓，閣樓建築面積約600呎。原業主叫價約2,500萬元。租客為餐廳，月租金約5.75萬元，租期至2022年7月底，租金回報3.5%。

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