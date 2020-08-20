東亞：因應疫情提早撥備　美制裁行徑影響微

至於中國業務方面，另一聯席行政總裁李民斌指，上半年撥備17億元，其中約5億元是提早撥備，認為目前信貸成本水平仍然偏高。值得留意的是，東亞的中國業務仍未扭虧為盈。

至於美國制裁中港官員對於銀行業務的影響，李民橋指，對集團影響不大，但不會評論個別客戶情況，銀行有制度確定營運合法合規，並對客戶公正公平。

東亞進行策略性檢討多時，李民橋指，由於疫情令評估延遲，重組業務細節將於9月底對外公布，至於會否考慮出售資產，則指目前沒有最新消息可以披露。

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