內地修訂「民間借貸利率」　須參考一年期LPR

據內地官媒報道，最高人民法院周四(20日)發布，新修訂有關審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定，以中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心每月20日發布的1年期貸款市場報價利率(LPR)的4倍為標準，確定民間借貸利率的司法保護上限。

以目前1年期LPR為3.85厘的4倍計算，民間借貸利率的司法保護上限為15.4厘，較舊規大幅下降。

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