【市後重點睇】港匯偏強　道期跌65點

美匯指數升至92.96，離岸人民幣(CNH)見6.9138，港匯處7.7502，美元兌日圓處105.99，英鎊報1.3097，歐元漲至1.1853。金價企1,935.92美元。布油見45.09美元，紐油報42.55美元。道指期貨下跌65點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-22:00 美國7月領先經濟指數

●亞洲股市：日股收跌229點，韓股挫逾3.6%。

●【全球攬炒】

-WTO：次季全球貨物貿易指數創新低。

-日本大型百貨公司8月銷售挫，研新推銷模式自救。

●中國經濟：

-人行維持貸款市場報價利率不變。

-LPR保持不變，分析料仍有下行空間。

-次季銀行非現金支付恢復增長，交易額升逾6%。

●中國移動7月新增1,385.8萬名5G用戶。

●證監會：第二季對持牌機構進行74次現場視察。

●傳京東擬分拆京東健康明年在港上市。

●傳DayDayCook已完成2,000萬美元融資。

●政府減辣無效，荃灣地舖蝕近500萬元易手。

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