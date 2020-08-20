【市後重點睇】港匯偏強 道期跌65點
2020年08月20日 16:15
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美匯指數升至92.96，離岸人民幣(CNH)見6.9138，港匯處7.7502，美元兌日圓處105.99，英鎊報1.3097，歐元漲至1.1853。金價企1,935.92美元。布油見45.09美元，紐油報42.55美元。道指期貨下跌65點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
-22:00 美國7月領先經濟指數
●恒生指數失守兩萬五關，全日收報24,791點，跌387點或1.54%；國企指數收報10,155點，跌157點或1.53%；主板成交1,181億港元。https://bit.ly/2YhQnSk
●A股快報：滬綜指收跌1.3%，外資淨賣出逾28億人民幣。https://bit.ly/2EgAZP4
●亞洲股市：日股收跌229點，韓股挫逾3.6%。
●【全球攬炒】
-WTO：次季全球貨物貿易指數創新低。
-日本大型百貨公司8月銷售挫，研新推銷模式自救。
●中國經濟：
-人行維持貸款市場報價利率不變。
-LPR保持不變，分析料仍有下行空間。
-次季銀行非現金支付恢復增長，交易額升逾6%。
●中國移動7月新增1,385.8萬名5G用戶。
●證監會：第二季對持牌機構進行74次現場視察。
●傳京東擬分拆京東健康明年在港上市。
●傳DayDayCook已完成2,000萬美元融資。
●政府減辣無效，荃灣地舖蝕近500萬元易手。
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