【疫下贏家】南韓泡麵上半年銷售額創新高

外媒引述一項數據顯示，新冠肺炎爆發改變了民眾的飲食習慣，今年上半年南韓泡麵銷售額飆至歷史新高。

報道引述市場調研公司及南韓食品工業龍頭「農心集團」數據顯示，今年1至6月，南韓泡麵銷售額達到1.13萬億韓圜(約73億港元)，按年增長7.2%，創下歷史新高。

農心集團表示，由於疫情迫使人們留在家中的時間更長，泡麵銷量在上半年急劇增加，反映疫情期間泡麵賣得很好。公司又透露，辛拉麵在今年上半年銷量實現雙位數增長。由於疫情導致戶外活動減少，上半年的杯麵消費量有所下滑，期內杯麵佔泡麵總銷量的34.3%，低於去年的37.5%。

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