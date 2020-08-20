疫情「股王」！呢隻新加坡股票狂飆逾49倍

疫情擴散帶動大量醫療產品需求，生產可重複使用醫院服裝及一次性個人防護設備等產品公司「美德向邦醫療國際」(Medtecs International)正是大贏家！

該股股價在今年初每股僅約幾坡仙(新加坡元)，但在疫情擴散後，該公司股價截至周三(19日)收市已大漲超過49倍，成為今年新加坡股市表現最好股票。

不過，該股不是新加坡公司，而是總部位於台北。除了成為新加坡股市疫情下表現最好的股票，也是2020年全球醫療保健產品供應業中表現最好。事實上，該公司截至6月30日上半年淨利潤按年增約100倍，有基本因素支持。

行政總裁楊威遠表示，就該公司目前的訂單而言，其下半年的利潤將比上半年好，公司也正幫助菲律賓建立防護裝備庫存，並正談判為歐美機構提供供應。

除了美德向邦外，其他醫療產品供應商的股價也有驚人表現，例如新加坡一次性手套製造商UG Healthcare年內股價約大漲13.66倍；馬來西亞手套廠Top Glove股價今年迄今上漲4.6倍，成為MSCI亞太指數中升幅最大的股票。

不過，United First Partners駐新加坡亞洲研究負責人Justin Tang警告，投資者需要小心，因為當疫苗面世後，醫療保健產品將會出現供應過剩。

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