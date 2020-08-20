先觀察早前救市成效　菲律賓央行維持利率不變

財經媒體彭博報道，菲律賓央行決定維持基準利率不變，以觀察先前採取的寬鬆措施對經濟的影響如何。該國經濟陷入了數十年來最嚴重的危機。

菲律賓央行周四(20日)將基準利率維持在2.25厘不變，符合接受彭博調查的18位經濟學家中17人的預測；一人預測減息0.5厘。

上一季度，菲律賓陷入了經濟衰退，抗疫限制性措施打壓了消費，並致使職位流失數量創出紀錄。政府正在放鬆限制以促進經濟，預計今年萎縮幅度將高達6.6%。

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