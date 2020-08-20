耀才證券：新經濟股將主導港股後市

他又提到，今年初港股表現已有所改善，惟新冠肺炎疫情來勢洶洶，重創環球經濟，相信短期內難以尋根究治；加上中美關係劍拔弩張，兩大黑天鵝令全球政經局勢再添變數，削弱投資者的信心。

他坦言，中美關係成主宰大市走向的一大因素，雙方之爭已由貿易問題上擴至科技、國安及外交層面，包括封殺企業、制裁官員等，香港更成為中美角力的風眼，美方要求入口當地的「香港製造」商品須改列為「中國製造」。由於本港輸美的產品總值不多，2019年其商品總值達約36.8億港元，佔港產品出口總值之7.7%，故暫時影響不大。不過，兩國對經濟和領先5G發展技術勢在必行。

許相信，未來中美關係相信難以改善，憂慮香港繼續成為中美關係的磨心，加上疫情陰霾揮之不去，勢令本港經濟進一步雪上加霜。

耀才證券近年大力推動網上業務，截至7月底止4個月，集團客戶戶口數目攀升12%至約38萬；旗下手機應用程式(APP)「耀才證券寶寶」及「耀才期貨豆豆」下載量超過30萬次，升七成，而經APP開戶量按年勁增3.84倍，其中經「耀才寶寶」落盤量超過264萬次，按年飆升逾5.28倍。

另外，「耀才寶寶」的活躍用量增加3倍，而所有網上交易渠道的活躍用戶升63.6%，經所有平台的落盤總量超過606萬次，按年增加76.4%。

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