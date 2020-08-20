全球經貿戰：中美已商定近日就貿易協議舉行通話

中國商務部表示，中美兩國已經同意於近期通話，討論貿易協議的進展。

中國商務部發言人高峰在例行發布會上，回答有關美國和中國是否計劃重新安排原定於上周末進行的貿易會談時表示，「雙方已商定將於近日舉行通話」。他並未宣布確切日期，也沒有進一步做詳細說明。

雙方原本預計在上周末舉行會談。貿易協議達成後，雙方定於每六個月進行一次評估。

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