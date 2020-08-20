冀解決散戶炒賣心態！內地將投資費用與資產增長掛鈎

財經媒體彭博報道，中國內地的散戶投資者慣於頻繁進出股市而名聲不佳。如果這般擺弄自己一生的積蓄，那就非常危險了，特別是當前的疫情導致收入缺乏保障之時。

中國的證券監管機構希望通過一種更為西式的模式來改變這現狀，在這種模式下，通過將費用與資產增長掛鈎而不是與銷售佣金掛鈎，從而激勵投資顧問將個人投資者更長時間地留在投資產品之中。這種方法正在規模達2.4萬億美元的共同基金行業中試點，該行業以創紀錄的速度增長：自1月以來，流入量超過1,100億美元，超過了2015年全年的紀錄。

該試點始於去年10月，今年已擴大，是改革中國的基金管理格局，促進透明及隨着人口老齡化促進長期儲蓄之努力的一部分。在過去的3年中，監管機構對不透明的影子銀行產品進行了嚴厲打擊，並通過引入新股發行註冊制，向從Vanguard Group到貝萊德等全球性資產管理機構開放等，增強股市投資的嚴謹性。

在試點之中，金融機構將能直接代表客戶買賣共同基金，而毋須每次都徵得其同意。客戶可以在網上看到他們的投資表現如何，並將根據所管理的資產支付費用。這是一個與美國和歐洲相似的模型，那裏的散戶投資者通常將股票基金的日常管理交給專業人士。

洪泰基金的基金分銷部門行政總裁Lu Haiyang說，最大的優勢在於，這將使得投資顧問通過設計資金配置匹配客戶的風險承受能力，並隨着他們的需求改變之時調整投資組合，從而真正代表客戶的利益。通過引導長期投資，這個試點能夠在一定程度上緩解共同基金賺錢、而客戶賠錢的這個頑疾。

這是中國一個特別的問題，中國有龐大的薄情寡義的散戶投資者。晨星公司本月初發布的報告指出，「投資者通常將股票基金發行像股票IPO一樣對待。他們買入，持有幾天或幾周，並在基金產生一定回報後立即賣出」。

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