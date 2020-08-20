【樓市減辣】黃漢成：工商按揭放寬後市況平靜

他續稱，現在市場受不同外圍因素影響，投資者會比較謹慎，所以對成交宗數和成交價沒有太大的影響。對於投資者來說，購入物業時會比較注重市場前景。同時，賣家亦沒有調低他們的價格。

黃指，若然是次措施連同雙倍印花稅放寬會比較吸引投資者入市，主要是目前現價加上其他雜費，多出大約一成的價錢，令投資者卻步。

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