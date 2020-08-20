聯通7月4G用戶淨增165萬戶

全年計，聯通移動出帳用戶淨減892.1萬戶，其中的4G用戶淨增863.4萬戶。

固網業務方面，寬頻用戶累計達8,564.9萬戶，月內淨減22.9萬戶；本年累計淨增數217.1萬戶。本地電話用戶累計5,098.1萬戶，月內淨減113.8萬戶；本年累計淨減323.4萬戶。

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