【fb直播】恒指失守25000關 下站見咩位？
2020年08月20日 16:40
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訊匯證券行政總裁沈振盈(右)
美國聯儲局擔心新冠肺炎疫情繼續，會打擊下半年的經濟復甦。港股周四(20日)隨即低開123點，盤中最多跌逾500點，失守兩萬五關，金融股齊拖低大市。
友邦(01299)中期業績遜預期，今年上半年少賺三成四，但每股中期息增5%至每股35港仙。投資者似乎唔收貨，周四(20日)股價愈跌愈有，最低見71.1元，趁低咪撈友邦住？
新經濟股走勢個別發展，小米(01810)表現亮麗，逆市有得升，盤中高見18.46元。小米近期成功染藍，以及受惠美國制裁華為，有利小米股價走勢，不過小米即將在下周公布業績，慎防股價見光死，有貨走為上着？
阿里巴巴(09988)即將公布今年首季業績，市場預期收入增近30%。業績能否成股價催化劑，令阿里巴巴向上破頂？
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