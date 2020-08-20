中美科技戰：內地力推國產晶片　冀5年內自給率70%

外地媒體報道，中國國務院近日發布最新半導體產業政策，希望將晶片自給率提高，目標是2025年達到70%，而去年自給率僅約30%。

中國內地海關數據顯示，去年晶片進口金額為3,040億美元，遠超排第2的原油進口額，但較2018年進口額減少80億美元或0.2%。

在美國擴大制裁華為下，華為要尋求晶片供應來源變得更困難，內地當局近年也一直強調自產晶片的重要性。根據國務院發布的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，晶片自給率目標是2025年達到70%，而2019年自給率僅約30%。內地媒體引述業內人士報道，國產晶片正加速。內地2019年半導體產值為7,562.2億元人民幣(下同)，預計將繼續迅速發展，2020年產值有望突破9,000億元。

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