別被新高蒙蔽！華爾街狂人：經濟是否復甦睇呢類股...

外國傳媒報道，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)警告，美國股市與經濟嚴重脫節，投資者不要被股市新高蒙騙。

他認為，雖然美國代表之一標指創新高，但目前仍有數百萬美國人失去工作、食物短缺、無家可歸，許多中小企業面臨生存危機，標指不再反映整個經濟。

他指出，如果經濟呈現V形反彈，道指將創新高，而不是以科技股為主的納斯達克指數，銀行業的疲弱遠較蘋果公司市值達到2萬億美元，或房屋建築商股價上升更為重要，因這與信貸風險有關，而信貸確實會傷害股市，這是他為何對經濟不樂觀的原因之一。因此，他稱，當「百業之母」銀行股出現V形復甦，經濟才會是V形反彈。

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