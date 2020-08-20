惠州瀧珀料快將推售　示範單位首度曝光

由和記地產集團策劃的惠州瀧珀快將推出市場，項目總建築面積約250萬方呎，屬低密度住宅。該公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭指，樓盤主攻換樓客，投資自住皆宜，除吸引當地客源外，更有不少深圳、東莞與香港客戶查詢。

他又稱，項目單位類型多元化，其中別墅建築面積由約1,400至1,830方呎，以三房至四房間隔為主，而高層住宅以一至三房為主，建築面積約550至1,140方呎。而樓盤各式示範單位亦首度曝光。

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