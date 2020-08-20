人民幣速遞：在岸價終止3連升　法巴料末季升至6.8水平

受惠於聯儲局7月公布的會議記錄，美匯指數繼續反彈，人民幣回吐。周四(20日)在岸人民幣收跌113點子，終止3日連升，報6.9216兌每美元；離岸人民幣於亞洲時段收報6.9187，較上日跌14點子。

法國巴黎銀行外匯與本地市場策略主管季天鶴指出，中美息差擴大，加上中國國際收支持續改善，只要美匯指數不出現趨勢性上漲，人民幣還有上漲空間，在第四季度可能漲至6.8水平。

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