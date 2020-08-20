千色Citistore母企恒發6個月多賺逾倍　派息減半至1仙

集團現時於香港設有6間名為「千色Citistore」百貨公司，以及透過「Unicorn Stores

(HK) Limited」(前稱「生活創庫有限公司」(UNY (HK) Co., Limited)，以下簡稱「UNY 香港」) ，經營3間百貨公司及/或超級市場。

現時於香港營運之6間名為「千色 Citistore」百貨公司，其中5間位於新界(即荃灣、元朗、馬鞍山、屯門及將軍澳)，餘下1間位於九龍大角咀。受疫情影響，「千色 Citistore」上半年銷售自營貨品收入較去年同期減少10%至1.89億元，而毛利率則保持穩定為33%。當中家居用品及玩具類別佔銷售收入總額約63%，而時裝類別則佔約22%，餘下約15%則來自食品及美容化妝類別。

期內雖然銷售自營貨品之毛利減少800萬元，加上特許及寄售專櫃之佣金總收入亦減少3,500萬元，「千色 Citistore」稅後盈利貢獻較去年同期仍增加港幣100萬元或3%至3,400萬元，主要由於期內租金有關支出減少2,700萬元，以及政府防疫抗疫基金「保就業」計劃提供6月份工資補貼500萬元。

「UNY香港」於6月向新界擴展營業範疇，於元朗開設一間全新之日式超級市場，為顧客提供日本新鮮農產品及食品，以及日常生活所需用品。扣減經營開支後，「UNY香港」於期內錄得稅後盈利1,200萬元，當中包括政府防疫抗疫基金「保就業」計劃所提供6月份工資補貼400萬元。

總結來自「千色 Citistore」及「UNY 香港」之綜合稅後盈利貢獻合共為4,600萬元，當中包括「保就業」計劃所提供之工資補貼合共900萬元。

展望未來，由於疫情反覆，百貨業之經營環境預期仍充滿挑戰，猶幸有政府防疫抗疫基金「保就業」計劃之工資補貼；而超級市場業務則可望保持穩定。

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